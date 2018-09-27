Cuma günü geliyor! Hazırlıklı olun...

İklim değişikliği nedeniyle İtalya'nın güneyinde oluşmaya başlaması beklenen 'Medicane' kasırgası, tahminlere göre 30 Eylül Pazar akşamı ya da 1 Ekim Pazartesi sabahı erken saatlerde, İzmir'i de etkileyecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, rüzgar hızı saatte 180 kilometre olarak öngörülen kasırganın, gücünü Yunanistan kıyılarında yitirdikten sonra Türkiye'ye gelebileceğini ve o zaman da saatte 75-80 kilometre hızla Ege kıyılarını etkileyeceği tahmin ettiklerini aktardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, tahminlere göre İtalya'nın güneyinde denizde oluşmaya başlaması beklenen 'Medicane' kasırgasının, Türkiye'de de özellikle Antalya ve İzmir gibi kentleri etkilemesini beklediklerini açıkladı.

Kasırgaların gücünü arttıran en önemli enerji kaynağının, deniz yüzeyi sıcaklığı olduğunu söyleyen Murat Gündüz, Türkiye batı sahilini etkilemesini beklediğimiz fırtına, henüz oluşmadı. Kasırga cuma (yarın) sabah erken saatlerde oluşmaya başlayacak. Bugünkü model tahminlerinde rüzgar hızı saatte 180 kilometre olarak öngörmekte dedi. Kasırganın ilk olarak Güney Yunanistan'a ineceği, etkisini kuvvetli rüzgar ve yağmur olarak burada hissettireceğini öngördüklerini belirten Gündüz, bu tür kasırgaların nadir görüldüğünü ve bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Güncel modellerle kendilerinin de kasırgayı takip ettiğini aktaran Gündüz, Şuanda kasırganın Türkiye kıyılarını vuracağı görülüyor. Fakat henüz tam bir bilgi yok. Fırtına zamanı yaklaştıkça, daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkacak. Kasırga henüz oluşmadı diye konuştu.

'Karaya uğrarsa zararı az olur'

Kasırganın oluşması halinde, ilk verilere göre 30 Eylül Pazar akşamı ya da 1 Ekim Pazartesi sabahı erken saatlerde İzmir'i etkisi altına alacağını dile getiren Murat Gündüz, Bu tarihlerde Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Ancak hemen korkuya, endişeye gerek yok. Yolu üzerinde herhangi bir karaya rastlarsa etkisini yitirecek. Yolu üzerinde Güney Yunanistan var, Girit var. Eğer kasırga bu iki yere uğrarsa bize daha az zararı olur diye konuştu. Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü

Bugün yaptığımız tahminlere göre, İzmir'in güneyinde ve Antalya'ya kadar olan bir alanı etkileyecek gibi görünüyor. Fırtınanın nereye kadar ineceğini tam olarak yaklaştığında bileceğiz. Bu güçlü fırtınalar, Akdeniz'de çok nadir görülen olaylardır. Bu kadar güçlü fırtınalar, geçmiş yüzyıllarda 10 ya da 20 kez görüldü. Bu nedenle önemli. Kontrol edilmesi, takip edilmesi gerekiyor. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkelerinde kasırga tahminlerini takip eden resmi bir kurum yok henüz. İleride iklim değişikliğinden dolayı kasırgalar daha çok, sık ve güçlü olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle kasırga tahmin merkezlerine ihtiyaç var.

'Hazırlıklı olun'

Kasırganın İzmir'e gelip gelmeyeceği henüz net olmasa da Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, önlem alınmasında fayda olduğunu belirtti. Fırtınanın ilk olarak kıyıları etkileyeceğini dile getiren Gündüz, Güçlü rüzgarlar, elektrik şebekelerini, haberleşme hatlarını etkileyebilir. Daha sonraki etkisi ise su taşkınları dediğimiz, su seviyelerinin yükselmesi olabilir. Önlem almakta yarar var dedi.