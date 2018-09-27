CHP'den kasırga için acil eylem çağrısı!

CHP TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan Türkiye tarihinde ilk defa gerçekleşmesi beklenen kasırga için acil eylem çağrısı yaptı.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, hafta sonu beklenen ve Türkiye’de ilk kez görülecek olan kasırgaya yönelik alınan önlemler ile yapılan hazırlıkların açıklanmasını, kamuoyunun konuyla ilgili bilgilendirilmesini istedi.

Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye’ye afet boyutunda hasarlar verebilecek bir meteoroloji olayı yaklaşıyor. Akdeniz’in orta kesimlerinde etkili olan ‘Mediterranean’ ve ‘hurricanes’ kelimelerin birleşiminden oluşan ‘Tropical Medicane’ adı verilen kasırga Türkiye’de ilk kez görülecek.

Buna göre; eğer İyon Denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması ve Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları hattında büyük tehlike oluşturması bekleniyor. Kasırga’nın Ege Bölgesi’nin geçtikten sonra ise Marmara Denizi üzerinden İstanbul’u etkileme ihtimali bulunuyor.

Cumartesi günü Yunanistan’ın güneyine ulaşacak olan kasırga, Yunanistan’da hiçbir kara parçasına yükünü boşaltmadan Türkiye kıyılarına erişirse tehlikenin beklenenden daha büyük olacağı, rüzgarlarla beraber metrekareye 100 kilogram dolaylarında yağışı getirmesi tahmin ediliyor.

Hızının 150 kilometreyi aşması beklenen rüzgârın, kıyılarda yağışlarla beraber metrelerce yükseklikte dalgalara sebep olması ve İzmir’de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetine ulaşması bekleniyor.

Konuyu meclis gündemine taşıyan TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehlikeye yönelik alınan önlemler ile yapılan hazırlıkların açıklanmasını ve kamuoyunun konuyla ilgili bilgilendirilmesini istedi.

CHP’Lİ BAKAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY’A SORDU:

1 – Ülkemizde ilk kez görülecek olan, başta İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir illerinin etkileneceği ve İstanbul’a da ulaşması tahmin edilen ‘Tropical Medicane’ adlı kasırgaya yönelik hazırlık yapılmış mıdır?

2 – Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere, ülkemizi bekleyen tehlikeye dair alınan önlemler nelerdir? Konuyla ilgili acil eylem planınız nedir?

3 – Küresel ısınma ve dünyadaki iklim değişiklikleri hareketlerinin takip edildiği varsayılarak, evrensel ve bilimsel veriler/bilgiler ışığında bu konuda ülkemizin karşı karşıya kalacağı tehlikelere dair tespit, önlem ve eylem politikaları üzerine hangi çalışmalar yapılmaktadır?