İdlib’ten Fırat’ın doğusuna, İran’a…

22 Eylül 2018 Cumartesi günü, İran’ın güneybatısında Ahvaz kentinde terör eylemi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi. Eylem, İran-Irak savaşının 38’inci yıldönümü törenlerinde gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD ile müttefik Körfez ülkelerinin desteklediği terörist grupları" sorumlu tuttu. Kastettiği ülkeler, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) idi.
27 Eylül 2018 11:51
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