27 Eylül 2018 11:51

İdlib’ten Fırat’ın doğusuna, İran’a…

İdlib’ten Fırat’ın doğusuna, İran’a…
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22 Eylül 2018 Cumartesi günü, İran’ın güneybatısında Ahvaz kentinde terör eylemi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi. Eylem, İran-Irak savaşının 38’inci yıldönümü törenlerinde gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD ile müttefik Körfez ülkelerinin desteklediği terörist grupları" sorumlu tuttu. Kastettiği ülkeler, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) idi.

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