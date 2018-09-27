Can Dündar: Yandaşlarda panik baş gösterdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazeteci Can Dündar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde kendisine Türkiye'deki tutuklu gazetecilerle ilgili soru soracağını açıklaması üzerine, "Alman korumasında...İstediğin kadar okkalı sorular sor. Asla kahraman olamazsın!" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’da yaşayan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve hakkında MİT TIR'larının durdurulması davası nedeniyle yakalama kararı olan Can Dündar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Dündar Hakan'a ,"Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuuna hiç girmemeli" dedi.

Can Dündar'ın resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Tahmin ettiğim gibi; yandaşlarda panik başgösterdi. 1. “Himayesiz”sorular sorduğum için sürgündeyim. 2. Medya gerekeni sor(a)madığı, sorabilenler de ya hapiste ya işsiz olduğu için sormak istiyorum. 3. Tahir Elçi’ye aslan, iktidara kedi olanlar, ”yiğitlik” mevzuuna hiç girmemeli."