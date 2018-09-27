'Batıyoruz' diyen Meclis üyesine tutuklama!

Siirt’te 25 Eylül’de yapılan ev baskınları sırasında Halkların Demokratik Partisi Siirt İl Genel Meclis üyesi İdris İlhan sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bir gün gözaltında kalan İlhan, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İlhan çıkarıldığı mahkemece “Dolar çıktığı için batmıyoruz, battığımız için dolar yükseliyor. Dolar 7.15” sosyal medyadan yazdığı için sermaye piyasasına muhalefetten tutuklandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Cumhuriyet Gazetesi Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Oral'ın paylaşımı: