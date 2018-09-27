Bedelli askerlik hakkında yeni açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Bedelli Askerlik 3'üncü Celp Dönemi Duyurusu

27 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557.102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215.970 kişidir.

3'ncü Celp Döneminde silahaltına alınacak 13.555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.

BEDELLİ ASKERLİKTE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğu bildirildi.