AVM'nin tavanı çöktü: Çok sayıda yaralı var

Batman'da, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Batman Park AVM içerisinde bulunan çağrı merkezine ait asma tavan, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çökme sırasında içeride bulunan çalışanlardan 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı Batman Park AVM içerisinde bulunan çağrı merkezinde meydana geldi. Çağrı merkezinin alçıpanlı asma tavanı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çökme sırasında içeride bulanan 6 çalışan, yaralandı. Yaralılar, bitişik işyerlerindeki çalışanlar tarafından çıkarılarak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 4 kişinin durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Polis, tavanı çöken işyerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.