Tacizi sosyal medyadan böyle ifşa etti

Sosyal medya üzerindeki tacizlere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bugün sabah saatlerinde kendisine yıllar önce internetten tanıştığı ancak yüz yüze görüşmediğini belirttiği genç tarafından tacize uğradığını söyleyen Çağla Ü., sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.

Kendisini ısrarla reddetmesine rağmen çevresindeki kişilere de rahatsızlık vermesi sebebiyle bu yola başvurduğunu ifade eden ve gazetemize konuşan Çağla Ü.; "Kendini sol görüşlü olarak tanıtıp bu görüşe yönelimi olan kadınlarla ilişki kurmaya çalışıyormuş. Amacım başkalarına da aynı rahatsızlığı vermemesi" dedi.

Yetkililerden yardım isteyen genç kadına sosyal medyada destek yağıyor.

İşte o mesajlar;