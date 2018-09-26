Zeytin Dalı Harekatı sırasında Cinderes bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı belirlenen terör örgütü PKK/YPG üyesi K.G.’nın Şanlıurfa’da gizlendiğinin bilgisini alan güvenlik güçleri harekete geçti. Söz konusu teröristin gizlediğini eve baskın yapan ekipler, K.G.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kasten adam öldürmek' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak' suçundan tutuklandı.
26 Eylül 2018 20:35
2 askeri şehit eden terörist yakalandı
Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan YPG/PKK’lı terörist K.G., Şanlıurfa’da yakalandı.
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