Apartmanda doğalgaz patlaması: Yaralılar var...

Bursa'da iki katlı bir binada yaşanan patlama sonucu çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde yaşlı bir kadının yaşadığı iki katlı binada, doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle binada yangın çıkarken, çevredeki bazı iş yerleri ve araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.