Adnan Oktar’ın 30 yıllık kara kutusu itirafçı oldu!

Adnan Oktar örgütü cezaevinde çözülmeye devam ediyor. Oktar'ın 30 yıllık müridi Ece Koç itirafçı oldu ve örgütü deşifre eden 78 sayfa ifade verdi.