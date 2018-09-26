FETÖ'den mühürlenmişti: Gerçek ortaya çıktı

Arazinin amacına uygun olarak kullanılabilmesi için İBB tarafından yapılan plan değişikliği sırasında 8 katlı yurt binasının imara aykırı şekilde “konut” alanına yapıldığı ortaya çıktı.

Pendik Kurtköy'de yurt binasının bulunduğu 2 bin metrekarelik parseldeki 8 katlı yurt binası OHAL kapsamında 26 Ekim 2016 tarihinde mühürlenerek maliye hazinesine devredildi. Arsa 21 Kasım 2017 tarihinde de Maliye Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Parselin amacına uygun olarak kullanabilmek için tüm planlarda imar durumunun “emniyet hizmet alanı” olarak düzenlenmesi yapılan başvuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin eylül ayı oturumunda gündeme geldi.

2012'DEN BERİ KONUT ALANINDAYDI

Taleple ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunda yer alan bilgiler yurt binasının imarına aykırı şekilde konut alanına yapıldığını da ortaya çıkardı. Raporda değişikliğe konu parselin 2012 tarihli imar planlarında “konut” alanında kaldığı belirtildi. Emsalin yani inşaat hakkının 1.50, yükseklik sınırının da 30.50 metre olduğu kaydedildi. Mülkiyet bilgileri bölümünde arazinin “özel güvenlik bölgesi” içerisinde yer aldığı da kaydedildi. FETÖ tarafından imara aykırı şekilde konut alanına yapılan yurt binasının imarı İBB Meclisi tarafından yeniden belirlendi. Parsel, oy birliği ile “emniyet hizmet alanı” ilan edildi.