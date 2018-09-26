Bomba iddia: Ege Üniversitesi taşınıyor mu?

CHP İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu iddialar ile ilgili Rektörlükten açıklama beklendiğini söyledi.

Akatlı yaptığı açıklamada, "Üniversitelerimiz 'kupon arazi' değildir! İçinde levanten köşkleri, olimpik yüzme havuzu, kültür merkezleri, zeytinlikler bulunan Ege Ünv. Bornova kampüsünün Emlak Konuta tahsis edilip, EÜ'nin Kemalpaşa'ya taşınacağına dair duyumlar alıyoruz. Rektörlükten açıklama bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Zeynep Altıok Akatlı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: