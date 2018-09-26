MEB'ten 1 milyon öğretmeni ilgilendiren açıklama

Eğitim sisteminde 2023 vizyonu hedefinin temelleri öğretmenlerin öncülüğünde atılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen #BirMilyonÖğretmenBirMilyonFikir aslı dijital platform, ülkemizin dört bir köşesinde görev yapan öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki birbirinden değerli fikir, proje ve önerilerini Millî Eğitim Bakanlığı’na iletebilmeleri için hazırlandı.

ÖĞRETMENLERİ BİR ARAYA GETİREN PROJE

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütün kurumlar, makamlar, koltuklar, okullar Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için. Bu anlamda ortaya çıkan fikirlerin kimi zaman buluşturulması için çeşitli ortamlara ihtiyaç da duyulacak. Benzer fikirler ortaya koyan öğretmenlerimizin bir araya gelmesiyle ilgili birtakım dijital ortamlar da oluşturulacak. Bu çalışmayla ilgili yapmak istediğimiz şey sürdürülebilir olacaksa, devam ettirilecekse ve gerçekten işe yarayacaksa bununla ilgili birtakım tedbirler almamız gerekecek. Bu tedbirlerin okul düzeyinde, ilçe, il ve merkez teşkilatı düzeyinde ayrı ayrı yapılandırılması gerekecek. Bu anlamda da sizden gelecek fikirlerin hem bireysel hem grupsal olarak değerlendirileceğini belirtmek isterim" dedi.

"OKULLARIMIZI EKOSİSTEM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Ziya Selçuk, "Öğretmenlerle birlikte okul liderlerinin desteğine de ihtiyacımız var bu projede. Santral vazifesi görerek, bu projenin çok daha işlevsel olmasına katkı sağlayacaklar. Özetle, biz okulu bir ekosistem olarak görüyoruz. Toplumda aile ne ise eğitimde de okul o diyoruz. Bu anlamda da okulun tüm bileşenlerini, sistemin bütün alt sistemlerini ortak hareket ettirmeye gayret ediyoruz. Bu konuda il ve ilçelerdeki AR-GE birimlerimizin de aktif olması konusunda ayrı bir vurgumuz var çünkü okullarımızdaki bu fikirler nasıl hayata geçecek? İlçe ve il düzeyindeki projelerle geçecek. Bizim için bir proje çöplüğü oluşturmak istenmeyen bir şey. Önemli olan yaptığımıız her işin birbirini destekleyici, bir sonraki projeyi hazırlayan, hem uluslararası hem de ulusal düzeyde çalışmalar olması. Aksi takdirde birbirinden bağımsız projeler, binlerce projeler sadece vakit kaybı olabilir." diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN FİKİRLERİNİ TOPLAMAK İSTİYORUZ"

Ziya Selçuk, "Şu ana kadar yapılan birçok projenin çok katkı sağladığını düşünüyorum. Bunun sadece yeni bir organizasyona yeni bir nefese ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimizin bu fikirlerini bir araya toplayarak da ortak proje çalışmalarını sağlamak istiyoruz. Örneğin; fen ile alakalı bir proje var. Ama bu projenin sadece belli bir okulda kalması değil de tüm Türkiye'ye mal olması açısından bu fikir platfarmonun yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

ÖĞRETMENLER FİKİRLERİNİ NASIL PAYLAŞACAK

Bunu sadece okullarla bırakmamak lazım. Bunu üniversitelerle, STK'larla, özel sektörle birlikte düşünmek lazım. Peki, 1 milyon öğretmen fikirlerini nasıl paylaşacak?

MEB'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerimiz “Mebbis” sistemi üzerinden, özel okullarda görev yapan öğretmenlerimiz ise “E-Okul” sistemi üzerinden platforma giriş yaparak her türlü fikir, proje ve önerilerini paylaşabilecek. Sonrasında ise fikirlerinin hangi aşamada olduğunu platform üzerinden takip edebileceklerdir.

TAKİP EDİLECEK

Öğretmenlerimizin paylaştığı fikirler, değerlendirme süreçlerin ardından Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili uzmanları tarafından mercek altına alınarak uygulanabilirlik yönünden değerlendirme sürecinden geçirilecek. Ve teoriden pratiğe geçiş süreci başlayacak. Öğretmenlerimiz işte bu süreci de yine platform üzerinden anlık bir şekilde takip edebilecek.

PROJE KONUSUNDA DESTEK ALINACAK

Ayrıca zaman içinde benzer fikir ve projeleri olan öğretmenlerimizin birbirlerinden haberdar olması sağlanacak. Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki öğretmenlerimizin yeni ekipler kurarak ortak projeleri geliştirmelerinin önü açılacak.

Öğretmenlerimizin projelerine alanında tanınmış isimler tecrübe paylaşımlarıyla destek verecek. Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir projesine Türkiye’deki girişimcilik merkezlerinden, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden fikir ve proje geliştirme konusunda destek alınacak.