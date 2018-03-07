Kurye kılığında girip eşini vurmuştu..

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- Konya'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp, içeri girdikten sonra boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem Tatlısert'i (26) tabancayla vurarak yaralayan Zafer Tatlısert'in, 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Saliha Gizem Tatlısert, can güvenliğinin olmadığını belirterek, "Bana yapmadığı işkence kalmadı. Yemediğim dayak kalmadı. Can güvenliğim yok. Şu an burada olmam bir mucize. Ne olur sesimi duyun" dedi.

Olay, geçen 14 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Olaydan 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem Tatlısert evi terk etti. İşsiz Zafer Tatlısert, eşinin muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle giderek kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı. İçeri girerek eşinin odasına giden Tatlısert, genç kadına ruhsatsız tabancasıyla peş peşe ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Saliha Gizem Tatlısert ağır yaralanırken, aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü. hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tatlısert, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ÇOK SEVİYORUM, KISKANIYORUM'

Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Zafer Tatlısert, polisteki ifadesinde eşini çok sevdiğini ve kıskandığını ileri sürdü. Tatlısert, ''Eşimi çok kıskanıyorum. Biriyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu konuşmak ve onunla yüzleşmek istedim. Arkadaşımdan motorunu ve kaskını ödünç alarak eşimin çalıştığı fabrikaya gittim. Fabrikaya geldiğimde kapıdaki güvenliğe kendimi kurye olarak tanıttım ve paket getirdiğimi söyleyerek içeriye girdim. Eşim beni görünce ‘Sen burada ne arıyorsun ? Neden geldin ?’ diye bağırdı. O bağırınca aramızda tartışma çıktı. Bu sırada elimde olan silahı rastgele ateşledim. Eşimi ve araya girmeye çalışan Abdülkerim Ünal'ı vurdum. Eşimi vurmak istemezdim. Ben onu çok seviyorum. O benim her şeyim" dedi. Zafer Tatlısert, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem Tatlısert'in, evini terk edip ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi. Zafer Tatlısert'in, tekrar birleşmek istediğini ancak Saliha Gizem Tatlısert'in bunu kabul etmediği, bu nedenle de Zafer Tatlısert'in eşi ve ailesine karşı bir çok kez tehdit, hakaret, yaralama ve hürriyetten yoksun kılma suçlarını işlediği anlatıldı. İşlediği bu suçlar nedeniyle hakkında dava açıldığı ve suç tarihinde de Zafer Tatlısert'in, eşini öldürmeyi planlayarak kurye kıyafeti giyip, başına kask takarak motosiklet ile müştekinin çalışmakta olduğu iş yerine gittiği belirtildi. Zafer Tatlısert'in burada eşine ruhsatsız tabancayla 4 kez arka arkaya ateş ettiği bunun neticesinde Saliha Gizem Tatlısert'in, basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına değinildi. Cumhuriyet Savcısı, Zafer Tatlısert'in, eşini planlayarak ve tasarlayarak öldürmek istediği kanaatine vararak 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. Ayrıca Tatlısert hakkında, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na aykırı davrandığı içinde de 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Zafer Tatlısert'in Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Güvenlik nedeniyle kaçma şüphesi göz önüne alınarak Denizli T Tipi Cezaevi'ne nakledilen Zafer Tatlısert duruşmada hazır bulundu. Tatlısert, eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği Abdülkerim Ü.'nün tanık olarak ifade vermeye gelmemesi üzerine savunma yapmayı reddetti.

'NE OLUR SESİMİ DUYUN'

Savunmasında, ​Zafer Tatlısert'in kendisine işkenceler yaptığını ve çok kez dayak yediğini ifade eden Saliha Gizem Tatlısert şunları söyledi:

"Bana yapmadığı işkence kalmadı. Yemediğim dayak kalmadı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Şu anda ben ve ailem de buradayım. Bu bir mucize. Sosyal medya üzerinden arkadaşları aracılığıyla beni öldürmekle tehdit ediyor. Ben çıkmadan öl, bugün tahliye olacağım, seni öldüreceğim, yarım kalan işimi tamamlayacağım, diyor. Daha önce de annemin burnunu kırdı. Aileme zarar verdi. Ne olur duyun sesimi. Can güvenliğim yok" dedi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Duruşmada tanık olarak ifade veren aynı fabrikanın satın alma bölümünde çalışan Yasemin Y. (30) ise şöyle dedi:

"Bir evrak almak için odaya girmiştim. Zafer içeri girdi ve kapıyı kapattı. Gizem o esnada 'Allah belanı versin' diye bağırdı. Belinden silahı çıkarıp ateş etti. Gizem yardım için 'Kerim' diye bağırdı. Bu sefer de bize dönüp ateş etti. Aramızda üç adım mesafe vardı. 4 el Gizem'e bir elde Albülkerim'e ateş etti. Albülkerim'in mermi başını sıyırdı. Ben o esnada kendimi masanın altına attım. Bu sırada Abdülkerim bir daha ateş etmesin diye Zafer'in elinden tuttu. Yaşanan boğuşma esnasında Zafer yere düştü. Ben, Zafer'in elinden düşen silahı yerden alıp masanın üzerine koydum" diye konuştu. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR

Saliha Gizem Tatlısert ve Zafer Tatlısert 'in geçen ay görülen boşanma davasının ilk duruşmasında Zafer Tatlısert boşanmak istemediği ve eşini sevdiğini ileri sürdü. Durşma ileri bir tarihe ertelendi.