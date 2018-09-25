İstanbul Barosu Başkanlığı'na ilk aday

Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre, mevcut Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve eski Baro Başkanı Ümit Kocasakal döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olan Hasan Kılıç, başkan adaylığını İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

40 bin üyesiyle dünyanın en kalabalık baroları arasında gösterilen İstanbul Barosu’nun Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimi için ilk aday belli oldu.

İstanbul Barosu’nun hali hazırdaki yönetim kurulu üyeliğini de sürdüren Avukat Hasan Kılıç İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlediği basın açıklamasıyla aday olduğunu duyurdu.

“EĞİLMEYEN, BÜKÜLMEYEN BİR BARO İÇİN ADAYIM”

Avukat Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, “79 baro, 112 bin avukat, 25 bin stajyer avukat ve avukat bürolarında çalışanların tamamının köklü sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar görmezden gelinmemelidir. Her sorunumuzla ilgili ayrıntılı çalışmalar ve yol haritaları hazırdır ve sunulacaktır. Enerjisi yüksek, direnci fazla, etkinliği düşmeyen, saygınlık içinde, eğilmeyen bükülmeyen bir baro gereklidir ve ben bunun için adayım” diye konuştu.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

İstanbul Barosu’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Genç Avukatlar Birliği Baskanlığı görevini yürüten Hasan Kılıç, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini Şeref Öğrencisi derecesinde bitirmiştir. Baro Meclisi Üyeliği, Bölge temsilciliği, Avukat Hakları Merkezinde Genel sekreterlik, Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevini yürütmüştür. Ayrıca İstanbul Barosu CMK Kordinatörlüğü, Medya Komisyonu ve Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulunda görev yapmıştır.2010-2012, 2012-2014, 2014-2016 dönemlerinde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. İnsan Hakları Merkezi, MAHKİM Üyeliği ve Fikri ve Sinai Haklar Merkezi üyeliğinde bulunmuştur.