Kaza, öğleden sonra Besni Ören Yeri yakınlarında meydana geldi. Burhan Güvenç yönetimindeki 02 D 2072 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Bilal Çolak’ın kullandığı 06 CIL 60 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bilal Çolak ile yanında bulunan İsmail Çolak, Perihan Çolak ve Zehra Aslan yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.
25 Eylül 2018 21:04
Minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Adıyaman’ın Besni İlçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Çok Okunanlar
-
Polis kurşunuyla kör oldu: AYM başvurusu reddedildi
-
30 dekar zeytinlik alan kül oldu!
-
Minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
-
Muğla'da orman yangını!
-
Karısından kaçtı yaralı halde karakola sığındı
-
3. havalimanında 4 işçiye daha gözaltı
-
Kazaya yardım etmek istedi...Tesadüfün böylesi!
-
Talihsiz kadın yol kenarında yürürken hayatını kaybetti
-
Adil Öksüz'ün yengesinin cezası belli oldu
-
Eski rektör Laçiner'in cezası belli oldu!