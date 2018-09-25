3. havalimanında 4 işçiye daha gözaltı

3. havalimanı inşaatında yine servis sorunu nedeniyle işçiler eylem yaptı, zaten şantiye alanına yığınak yapmış olan jandarma 4 işçiyi gözaltına aldı.

Vedat YALVAÇ/EVRENSEL- 3. Havalimanı’nda yine servis sorunu nedeniyle işçiler eylem yaptı. İnşaat-İş Sendikası’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre yağan yağmurun altında saatlerce servis bekleyen işçiler, ıslıklarla ve bağırarak tepki göstermeye başlayınca jandarma yine müdahale etti. Dört işçinin gözaltına alındığı bildirilirken gözaltına alınan işçilerin isimleri henüz öğrenilemedi.

JANDARMA VE POLİS YIĞINAĞI

Kötü çalışma koşullarına karşı yapılan eylem nedeniyle yüzlerce işçinin gözaltına alındığı, 24 işçinin tutuklandığı 3. havalimanında baskılar devam ediyor. Eylemden sonra sürekli şantiye içinde bulunan jandarma ve polis sayısı, yağan yağmurla birlikte artırıldı. Çünkü geçtiğimiz günlerde yapılan eylem yine yağmurlu bir günde servis sıkıntısının artmasıyla patlamıştı.

Nitekim yine saatlerce yağmur altında servis bekleyen işçiler, jandarma ve polis yığınağına rağmen bu duruma tepki gösterdi. İnşaat-İş Sendikası’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara göre işçiler, “Yine köle gibi yağmurun altında bekletildik. Her yerde jandarma ve polis olduğundan tepkimizi yalnızca ıslık çalarak dile getirebiliyoruz. Az önce dört arkadaşımızı gözaltına aldılar, bu gece de operasyon yapacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Görüştüğümüz işçiler, geçtiğimiz günlerde 500’ü aşkın işçinin gözaltına alındığı eylemden sonra jandarma ve polisin sürekli şantiyenin içinde tutulduğunu, yağmur yağdığı için bugün sayıyı artırdıklarını anlattı. Bir işçi, “Normalde azaltmışlardı, bugüne özel artırdılar. Yemekhane bölümünü jandarma ve polisle doldurdular” derken, başka bir işçi de “Jandarma ve polis hiç gitmedi zaten. Yağmur var diye bugün biraz daha arttırmışlardı. Ama adamlar zaten buraya kamp kurmuş. TOMA’ları, akrepleri duruyor hep. Yemekhanemiz çok fazlaymış gibi bir tane yemekhaneyi boşaltmışlar orada kalıyorlar. Sanırım göz korkutmak için uzun süre burada kalacaklar” diye anlattı durumu.