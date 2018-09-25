Adil Öksüz'ün yengesinin cezası belli oldu

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beşinci duruşmaya tutuklu sanık Şenay Öksüz'ün, tutuklu bulunduğu Tarsus Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı.

Esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaoğlu, bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan öğretmen Şenay Öksüz, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hastalığımın ileride telafisi güç zararlar doğurma ihtimali bulunmaktadır. Mahkemenin bunu göz önüne alacağını düşünüyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

"Soruşturma, kayınbirader Adil Öksüz'ün yakalanması için yapıldı"

Sanığın avukatı Muttalip Töre Kayhan, iddianame ve mütalaanın dayanak gösterdiği delillerin tamamının atılı suçla ilgili olduğuna dair detaylı açıklama bulunmadığını savunarak, "Müvekkilimin suçlandığı hususlardan biri olan Bank Asya'da hesabının bulunmasına ilişkin dosyada herhangi bir hesap hareketine ilişkin rapor bulunmamaktadır. Üzerinde ele geçirildiği iddia edilen 1 doların örgütsel bağın delili olarak kabul edilmesine ilişkin rapor da mevcut değildir. Ayrıca Cacao Talk programının örgütsel delil olduğuna yönelik bir veri, bu dosyada ve diğer dosyalarda bulunmamaktadır. İltisaklı kurumda çalışması da aleyhe sonuç doğurmaz. Bu kurum, 15 Temmuz'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde olan bir eğitim kurumuydu. Maddi nedenlerle bu kurumda çalışmıştır." diye konuştu.

Örgüt üyelerinin örgütten emir ve talimat alması gerektiğini ancak müvekkili Şenay Öksüz'ün böyle bir durumunun söz konusu olmadığını öne süren Kayhan, "Müvekkilimin gözaltına alınması, kendisinin hakkında yürütülen bir soruşturma değil, terör örgütünde önemli bir konumda olan kayınbiraderinin (Adil Öksüz) yakalanması için yürütülen soruşturma kapsamında yapılan, hedef saptırmak için atılan bir istihbarat sonucudur. Beraat ve tahliye yönünde karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

"O şahıs yüzünden buradayım"

Duruşmada karar verileceği belirtilerek sanığa son sözleri soruldu.

Şenay Öksüz, "Sağ mı ölü mü olduğunu bilmediğim o şahıs (Adil Öksüz) nedeniyle burada olduğumu belirtmek isterim. Adaletinize güveniyorum, beraat ve tahliyeme karar verilsin." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şenay Öksüz'ün, "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan, duruşmalardaki tutumu da göz önüne alınarak 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianamede "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan da cezalandırılması istenen Şenay Öksüz'ün bu suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeter derecede, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirten heyet, sanığın bu suçtan beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Öksüz'ün verilen cezanın miktarı ve kaçma şüphesine göre tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şenay Öksüz'ün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Dosya, yetkisizlikle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.