Yaptırdığı estetiği beğenmeyen kocaya tazminat davası

Göğsüne ve kalçasına yaptırdığı estetiği beğenmeyen eşinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden kadın, boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesine boşanma davası açan Nalan H., vücudunun çeşitli yerlerine estetik yaptırdıktan sonra eşi Akif H.’nin hakaretlerine maruz kaldığını belirterek boşanma davası açtı.

Dava dilekçesinde eşinin onayını alarak estetik yaptığını belirten genç kadın yaşadıklarını, "Eşim Akif H.’nin de onayını alarak göğüs ve kalça bölgelerime küçük bir operasyonla estetik yaptırdım. İlk zamanlar hoşuna gitti. Göğüslerime biraz dikleştirdiğim halde bana hakaretlerde bulunmaya başladı. Estetiğim de hiçbir problem yoktu. Ben de memnun kalmıştım. Ancak benzetmeleri yüzünden evlilik hayatımızda tartışmalar artarak devam etti. Yatağını bile ayırdı" diye anlattı.

Gazete Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre yaptırdığı estetiği sadece eşinin bildiğini söyleyen Nalan H., “Estetik konusu eşimle aramızda idi. Ama tartışmalar yaşanmaya başladıktan sonra, benim ve kendi ailesi ile ile arkadaş ortamlarında estetik yaptırdığımı herkese söyledi. Herkesin içinde beni alaycı laflar ile beni rencide ediyordu. Psikolojimi de bozdu” diyerek boşanmak istedi.

Genç kadın aynı zamanda eşinden 75 bin TL maddi-manevi tazminat talebinde bulundu.