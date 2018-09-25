Hukuk bürosuna saldırdılar: HDP'li istemiyoruz

Meltem Karakaş Kaya/BİRGÜN - Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Eskişehir Şube Başkanı ve Avukat Heval Yıldız Karasu’nun Odunpazarı ilçesi Akçağlan Mahallesi Kurşunlu Camii Sokak'ta bulunan ofisinin bulunduğu binaya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sabah saat 05:00 sularında bina önüne gelen kişiler, binanın birinci katında bulunan daireye av tüfeğiyle beş el ateş etti. Daha sonra bina duvarına 'Odunpazarı’nda HDP'li istemiyoruz' yazısını yazıp kaçtı. Binanın birinci katında yaşayan ailenin birkaç gün önce tatile gitmiş olması da can kaybını engelledi. Sabah erken saatlerde avukatlık bürosuna gelen çalışanlar duvardaki yazıyı ve bir ailenin oturduğu zemin kattaki panjurların kırık olduğunu görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın ardından Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin ve Eskişehir Baro Başkan Adayı Mustafa Elagöz, Karasu’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yaşanan olayı kınadıklarını söyleyen Öztekin, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.