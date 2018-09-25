Emekli albay dehşet saçtı!

Eşinin çığlıkları üzerine eve gelen komşularının etkisiz hale getirdiği Oktay H., polis tarafından gözaltına alındı.

Trabzon merkezdeki İnönü Mahallesi, İlkadım Sokak'taki Adel Apartmanı'nın 7'nci katında yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi. İddiaya göre saat 14.00 sıralarında psikolojik sorunları bulunan emekli albay Oktay H., eşi Ayşe H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay H. tabancayla ateş ettiği eşi ile 2 çocuğunu yaraladı.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre; Ayşe H.'nin çığlık sesleri üzerine eve elen komşuları baba ile çocuklarını boğuşurken buldu. Komşuların araya girmesiyle tabancası alınarak etkisiz hale getirilen Oktay H., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralan anne ve 2 çocuğu da ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.