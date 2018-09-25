25 Eylül 2018 15:21

Ormanda Hint keneviri yetiştiren damat ve kayınpederine gözaltı

Ormanda Hint keneviri yetiştiren damat ve kayınpederine gözaltı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda 1000 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- Hint kenevirlerini yetiştiren kayınpeder ve damadı gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kırsal Çobanlar Mahallesi'nde yaşayan O.B. (50) ile kayınpederi İ.S.'nin (69) ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine dün polis, şüphelilerin ev ve eklentileri ile evlerinin yakınındaki ormanlık alanda arama yaptı. Aramalarda ormanlık alanda toplam 1000 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken O.B. ve kayınpederi İ.S., gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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