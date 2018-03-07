İlker Başbuğ'a ABD'de terör yandaşlarından protesto

Başbuğ polis eşliğinde salondan çıkarıldı. Salondaki çok sayıda kişi terör örgütü yandaşlarının protestolarına sert tepki gösterdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ABD'nin Baltimore kentindeki John Hopkins Üniversitesi’nde yaptığı konuşma sırasında terör örgütü PKK/PYD/YPG sempatizanı bir grup tarafından protesto edildi. Salondaki diğer katılımcılar da terör örgütü yandaşlarına sert tepki gösterdi.

Protestocular okulun özel güvenliği tarafından salondan çıkartıldı. Ancak protestocuların dışarıda beklemeye devam ettiği haberi üzerine program planlanandan önce sonlandırıldı. Başbuğ salon tamamen boşaltıldıktan sonra polis eşliğinde salondan çıkartıldı.

Başbuğ konuşmasında Türkiye’nin tezlerini anlatıp ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye desteğinin çelişkilerini ortaya koyuyordu.