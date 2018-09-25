Sedanur Güzel cinayetinde yeni gelişme!

Ertan Bozkurt'tan sonra, Müge Anlı'nın programına çıkan bir kişi daha gözaltına alındı.

Kars Kağızman'da kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in katilleri aranıyor. Ertan Bozkurt'tan sonra, Müge Anlı'nın programına çıkan Himmet Uç gözaltına alındı. Himmet Uç yaptığı açıklamalarda çelişkili ifadeler veriyordu.

Dünkü program yayında da anlattığı birçok şey yalan çıkınca Himmet Uç için İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. Himmet Uç yayından sonra kaldığı otelde gözaltına alındı. Sorguya götürülen Himmet Uç, ''Benim bu işle ilgim alakam yok, benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Uzaktan yakından bu konuyla alakam yok. Suçsuz günahsızım ben'' açıklamasında bulundu.

SEDANUR GÜZEL'İN OTOPSİSİ

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kaybolmuştu. Sedanur'un öldürüldüğü kesinleşirken otopsi raporu bekleniyor. İlk bulgular küçük kızın cinsel istismara uğradığı yönündeydi.

Olayla ilgili olarak Ertan Bozkurt tutuklanmıştı. Ertan Bozkurt da Müge Anlı'nın programına çıkmış ve çelişkili ifadeleri ile kuşku yaratmıştı. Araştırmalar sonunda Ertan Bozkurt'un sahte kimlikle gezdiği ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkmıştı.