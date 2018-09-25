Emrah Serbes ve Alaattin Çakıcı serbest kalacak mı?

Alaattin Çakıcı'ya özel olarak hazırlandığı yorumlarına neden olan af teklifi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Üç farklı tehdit suçundan toplamda 57 ay hapse çarptırılırılan Alaattin Çakıcı'nın düzenlemenin yasalaşması durumunda tahliye edileceği belirtilirken, cezaevlerinin yarısının düzenleme sonrası boşalması bekleniyor.

Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan aldığı 13 yıl 4 ay hapis cezasının infaz yasasına göre üçte ikisini (8 yıl) cezaevinde geçirmesi beklenen Emrah Serbes 1 yıldır cezaevinde.

Serbes, 7 yıl sonra cezaevinden çıkacaktı. Ancak teklif yasalaşırsa Serbes'in 7 yıllık cezasından 5 yıl indirime gidilecek. Cezası 2 yıla düşecek olan Serbes, yine aynı kanun teklifindeki "mahkumlar cezasının son 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirir" hükmü nedeniyle 1 yıl daha cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilecek.