Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde meydana gelen olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45 ve 10.45'de yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İptal olan diğer seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)