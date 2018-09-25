Marmara Bölgesi'nde meydana gelen olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.45 ve 10.45'de yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İptal olan diğer seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)