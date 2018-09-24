Meteoroloji'den 'hastalık' uyarısı

Yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğimizi tahmin eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), Çarşamba günü kuzeydoğu ve iç kesimlerde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ile Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde) 8 ila 15 derece azalması bekleniyor” denildi.

HASTALIKLARA KARŞI DİKKAT

Hava değişimine dikkat çeken meteoroloji, hastalık konusunda uyarıda bulundu:

“Kuzey ve iç kesimlerinde Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte hava sıcaklıklarında beklenilen ani ve hissedilir değişimlerinin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”