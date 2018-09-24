Fuhuş operasyonu: 3. kattan atladılar!

Fatih'te, polisin fuhuş operasyonu sırasında 4 katlı binanın 3'üncü katından pencereye bağladıkları çarşafla sarkarak aşağı inmeye çalışan yabancı uyruklu iki kadın, düşerek yaralandı. Kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aksaray Küçük Langa İkinci Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Mahallelinin binanın 3'üncü katında bulunan dairede fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi. Bu sırada evde bulunan yabancı uyruklu 2 kadın, uçlarını birbirine bağladıkları çarşaflara tutunarak binanın arkasındaki pencereden aşağı sarktı. Çarşafların kopması üzerine iki kadın düşerek yaralandı. Operasyon yapan polislerin çağırması üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kadını ambulansla Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.