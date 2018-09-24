Otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki S.K. (15) ve O.M. (15) yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 344 Sokak'taki Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi yanında meydana geldi. 344 Sokak üzerinden Kula ilçe merkezine seyir halinde olan S.K.'nin (15) kullandığı plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Fahri Kocatürk yönetimindeki 45 K 6674 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan kasksız motosiklet sürücüsü S.K. ve arkasındaki O.M. (15) yaralandı. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.