24 Eylül 2018 19:38

Reyhanlı katliamının planlayıcısı tutuklandı

Reyhanlı katliamının planlayıcısı tutuklandı
MİT'in Suriye'de yakaladığı, Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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