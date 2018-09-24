Mavi listedeki terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Bingöl'de 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin mavi listede yer aldığı kaydedildi.
Şu ifadelere yer verildi:
"Bingöl bölgesine 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mavi Liste ile aranan bölge sorumlularından Dicle Zafer kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.