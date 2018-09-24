Migros'tan ‘işçiye darp' açıklaması

Migros Ticaret A. Ş., haklarını alamadıkları gerekçesiyle Beylikdüzü 5M Migros’ta eylem yapan Makro ve Uyum işçilerinin darp edilerek gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ’izinsiz eylem’ yapan ve mağazaları ‘maalesef plato olarak kullanan’ işçilerin tepkilerini yanlış adrese yönlendirdiği belirtildi.

Makro/Uyum mağazalarının 56 tanesini ‘çalışanlar hariç mağaza olarak’ devralan Migros’un başvuruda bulunan işçileri istihdam etmeye çalışıldığı belirtilirken; açıklamada, “İşçinin emeğini ve hakkını çok önemli bulan Migros, son derece titiz olarak 64 yıldır sendikal haklar dahil tüm çalışanlarının haklarını, eksiksiz ve tam zamanında ödeyen bir şirkettir. Dolayısıyla işçinin hakkının, kayıtlı istihdamın savunucusu olan Migros’un böyle bir haksızlık içinde olması da mümkün değildir” dendi. Açıklama şöyle devam etti:

"Migros sözü geçen işçilerin kim oldukları, hangi hakları bulunduğu, hak ediş tutarları gibi hiçbir bilgiye sahip değildir. Bilmemesi de normaldir, bu kişiler Makro/Uyum firmasında çalışmış veya çalışmaktadırlar. Migros, Makro/Uyum’un söz konusu mağazalarını devralması ile ilgili ödemeleri Makro Market A.Ş.’ye yapmış, Makro Market A.Ş.’nin konkordato süreci içinde olması nedeniyle bakiye ödemeler mahkeme kararı gereği, konkordato masasına yapılmaktadır. Konkordato masası işçi hakları dahil bundan sonra bakiye kalan tüm ödemeleri kendisi tayin etmektedir ve Migros’un burada hiçbir takdir yetkisi bulunmamaktadır.

"Yanıltıcı mesajlarla, mağazalarda izinsiz eylemlerle, gerçekten mağdur olan çalışanların alacakları doğru adrese yöneltilmediklerinden geciktirilmektedir.

"Bu kişilere hakları konusunda alacakları için bir an önce kanuni yoldan başvuru yapmalarını öneririz."