Gazeteci Ergün Demir gözaltını anlattı!

Oğluna okul pantolonu alamadığı için intihar ettiği haberiyle gündeme gelen İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim'le yaptığı röportajı yayınladığı için gözaltına alınan Gazeteci Ergün Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından koşulsuz serbest bırakıldı.

Ergün Demir'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı iddialarının ardından olayı takip eden eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından serbest bırakmanın koşulsuz olduğunu ve mahkemenin 'adli kontrol talebi'ni de reddettiğini duyurdu. Yarkadaş ayrıca muhtar Halil Taş'ında serbest bırakıldığını aktardı.

Gözaltına alınan gazetecinin ilk sözleri

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, gazeteci Ergün Demir'in yanında yer alarak, destek oldu.

CHP'li Hürriyet'ten gazeteci Demir'e destek

Gazeteci Ergün Demir şu açıklamada bulundu:

"Hepimizin haber kaynağı var, bana Hereke'den bir bilgi geldi, ben bunun çok önemli ve trajik bir haber olduğunu hissettim. Olay yerine gittim ve haber ile yarım gün uğraştım. Haber çok trajikti ve çok etkileyiciydi. Haberi bütün verileriyle, belgeleriyle yaptım. Haber birden büyüdü çok etkili, çok trajik bir haber olduğunu zaten Türkiye öğrendi. Ben oraya gitmeseydim öğrenemeyecektik ama haber benim için bu kadardı. Haberi ben bir ailenin trajedisini alıp basında ve gazetemde yayınladım. Bundan sonraki konular benim tamamen dışımdadır. Birilerinin bunu başka bir şey için kullanır, bu hepimizin başına gelebilen olaylardır. Haberimizin hep arkasında olduk, belgeyle durduk. Bir sürü saçma sapan suçlamalar manipülasyonlar oldu ama belgeli olması ve doğru haber yapmamız çok büyük bir avantaj oldu bizim için. Ama orada ilginç bir şey oldu, bir belge eksikliği ya da bir hatalı haber olması haberin eksik olması, yanlış olması, yalan olmasıyla ilgili hiçbir mahkeme süreci yaşamadık oradan hiçbir şey çıkmadı. Çok tuhaf bir şekilde ayen beyan bir cenaze evinde, kalabalıkta konuştuğum intihar eden kişinin eşi daha sonra bir şekilde benim gizli ses kaydı aldığımı ve onun istemi dışında yayın yaptığım gibi bir ilginç durumla karşılaştım. Bu yangın anında bu trajik durumda böyle bir şeyle karşılaştım. Sanki izinsiz bir şey yapmışım gibi. Oysa ki hepimiz biliyoruz bir habere gideriz, hepimiz çekeriz, kaydederiz, fotoğraf çekeriz bu bizim haberimizdir kullanırız. Ben de bunu yaptım, aksi hiçbir şey yapmadım. Röportajım da zaten soru cevap şeklindeydi. Yani bunun bir röportaj olduğunu kaseti dinleyen herkes görmüştür. Orada ilginç bir durum oluştu, korkunç bir basınç oluştu, haber büyüdü. Ben Hafize hanımın konuşmalarını bire bir yazdım, bunu haber siteme koydum ve isteyen tüm arkadaşlarıma da verdim. Haberin belgesi de bende isterseniz belgesini de verebilirim dedim herkese. Benim ve kadının doğru söylediğini ispatlamak için, o ses kaydını başından sonuna kadar yayınladım. Yayınlama gerekçem aslında o kadına yapılan saldırıları da manipüle etmekti. Ben o kadına asla kızgın değilim, ben o kadını hissedebiliyorum. Hakim karşısına çıktım ve hakim beni koşulsuz serbest bıraktı. Yani haberle ilgili benim hiçbir sıkıntım yok."

Muhtar Halil Taş ise adliyeden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ben iyilik yaptım bu duruma düştüm. Benim suçum fakir aileye yardım etmek. Beni serbest bıraktılar şu anda. Benim bir suçum yok. Tek suçum garibana yardım etmek" dedi.



