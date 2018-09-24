Gazeteci Demir adli kontrol şartıyla serbest

"Oğluna okul pantolonu alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'in" haberini ilk olarak yayımlayan gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı.

Gazeteci Demir adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hereke 17 Ağustos Mahallesi'nde ikamet eden, İsmail Devrim, oğluna pantolon alamadığı için hayatını son vermişti.

Gözaltına alınan gazetecinin ilk sözleri

Yaşanan acı olayı ortaya çıkartan ve ilk yazan gazeteci olan Ergün Demir gözaltına alındı. Demir ile birlikte 17 Ağustos Mahalle Muhtarı Halil Taş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen gazeteci Ergün Demir daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.