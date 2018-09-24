Oğluna okul pantolonu alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'in" haberini ilk olarak Astakos Haber sitesinde yayınlayan gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı.

Gözaltı haberi büyük tepki aldı. CHP eski Milletvekişi Barış Yarkadaş gözaltı kararını ssosyal medya paylaşımında eleştirdi.

Türkiye'yi sarsan intihar haberini duyuran gazeteciye gözaltı

CHP'li Yarkadaş, "Merhum İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim'in verdiği demeci haberleştiren ve "Pantolon alamadığı için intihar etti" haberini yayınlayan Ergün Demir'i gözaltına alarak gerçeğin üstünü örtemezsiniz. Rahmetlinin eşinin ses kayıtları bile ortadayken; neyi saklamaya çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'ın konu hakkında diğer paylaşımı şöyle oldu: