Trabzon’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “gaybubet evleri”ne yönelik operasyonda örgütün sözde “milli eğitim imamı”nın kaldığı hücre evindeki gizli bölmede 86 bin 200 lira, 12 bin 620 avro ve 21 bin 160 dolar bulundu.
24 Eylül 2018 15:00
FETÖ’cülerin 'gaybubet evi'nden çıktı
Trabzon'da yapılan bir baskında FETÖ evinde yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
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