Asırlık çınarı kestiren başkandan akıl almaz savunma!

Ağacın kesilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"KESMESEK BELKİ KENDİLİĞİNDEN DEVRİLECEKTİ"

AKP 'li Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak ağacın neden kesildiğini şu sözlerle anlattı:

" Ağaç görüldüğü gibi önemli irt şekilde eğim oluşturmnuş ve buun üzerine esnafıın önerisi üzerine inceleme başlattık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Rize Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından bu ağacın üzerinden çeşitli numuneler alınarak araştırma yapıldı. Bize gelen bilgiler doğrultusunda ağacın tehlike oluşturduğu ve kesilmesinin uygun olacağı bildirildi. Biz de haliyle belediye olarak bunun gereğini yaptık. Eğer bu ağacı bugün kesmeseydik belki belli bir zaman sonra ağaç devrilecek ve Allah korusun çeşitli ölüm ve yaralanmalara sebep olabilecekti. Belki bugün başka bir şey konuşacaktık. 'Neden zamanında tedbir alınmadı?' diye olayın o yönü ortaya çıkacaktı. Burada biraz ön yargılı bri davranış seziyorum, biraz da Rize'ye yönelik olarak bazı kesimlerin birz farklı bri bakış açısı var."

"PARKTA OLSA KORUNURDU AMA AVM'NİN YAKININDA"

Kasap, " Ağaç korunamaz mıydı?" sorusuna ise " Ağaç parkta, ormanda olsa bu konuda gerekli tedbirler alınabilirdi. Ağaç tam Rize'nin önemli alışveriş merkezlerinden birisinin bulunduğu yerin kaldırımında olduğundan bu tedbiri bu şekilde aldık. Yaptırdığımız incelemeler sonucunda en az 3'te 2'sinin çürüdüğü bildirilmiştir. Bizim Yeşil Rize konusundaki hassasiyetmiz bilinir" şeklinde yanıt verdi.