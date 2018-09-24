Yusuf Nazik hakkında yeni gelişme

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı'daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağladığı iddia edilen Yusuf Nazik adliyeye sevk edildi.

12 Eylül'de MİT tarafından yakalanan Nazik 12 gündür gözaltında tutuluyordu. Türkiye'ye getirilen Nazik, MİT'teki ilk sorgusunda bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf ederek, "Reyhanlı patlamasının eylemini ben ve arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı emretti. Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye'den yakalayıp, getirdiler. Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkarken, Suriye devletine sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür, bunun hesabını elbet sizden soracak" demişti.