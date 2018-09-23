'Açılışa 1 ay kala' yalanını arşivler çürüttü

Cumhuriyet- 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları sebebiyle 14 Eylül 2018 Cuma günü eylem başlattı. İşçilerin kaldıkları yatakhaneler gece yarısı jandarma tarafından kapıları kırılarak basıldı, gözaltına alınan işçilerden 24'ü ise mahkeme tarafından tutuklandı.

İşçiler, yönetime 15 maddelik bir talep listesi sunarken, hükümete yakın yazarlar işçilerin talepleri için 'sudan bahaneler' ve 'bizim okulda da tahta kurusu vardı' şeklinde ifadeler kullanmış, "4 yıl 3 aydır gıkını çıkarmadan çalışan işçiler, açılışa 5 hafta kala 'Ayaklandılar'" şeklindeki ifadelerle, eylemlerin provokasyon amacı taşıdığını iddia etmişti.

13 ŞUBAT'TA TALEPLER KABUL EDİLMİŞ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin twitter hesabından yaptığı 13 Şubat 2018 tarihli paylaşımı gündeme geldi. Yapılan paylaşımda, 3.Havalimanı işçilerinin oluşturduğu komitenin taleplerinin kabul edildiği duyuruluyor. İSİG Meclisi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

3.Havalimanı işçilerinin oluşturduğu komitenin talepleri kabul edildi:

* Yemek sorunu çözülecek,

* Odalardaki tahta kurusu sorunu çözülecek,

* Tuvaletlerdeki koku var kirlilik sorunu çözülecek,

* Boş odalar tespit edilecek 6 kişi kalan işçiler boş odalara sevk edilecek...

'AÇILIŞA BİR AY KALA' YALANI

İSİG Meclisi'nin 7 ay öncesine dayanan bu paylaşımı, AKP'nin, açılışa sayılı günler kala eylemlerin gerçekleştirilmesinin provokasyon yaratma amaçlı olduğu yönündeki iddiaları çürütmüş oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. havalimanındaki işçi eylemiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada ''Gezi eylemlerinde “Havalimanı inşaatını durdurun, yapmaktan vazgeçin" denildi. Bugün ise açılışına sayılı günler kala aynı çevreler "havalimanını 29 Ekim'de açamayacaklar" iddiası ile milletimizin moralini, çalışanların motivasyonunu bozma gayreti içinde oldukları gözlemlenmektedir. İsmi ne olacak ile başlatılan tartışmalar daha sonra servis olayını gerekçe göstererek bazı marjinal grupların yer aldığı, HDP ve CHP'li bazı milletvekillerinin de destek verdiği bir provokasyona dönüştürülerek farklı bir noktaya çekilmek istenmiştir.'' demişti.

YANDAŞ YAZARLAR DESTEK VERDİ

AKP'ye yakın yazarlardan Engin Ardıç ve Fatih Altaylı da bakanlığın 'Açılışa 1 ay kala' söylemini köşelerine taşımıştı.

Fatih Altaylı Habertürk'teki köşe yazısında, "sudan bir sebeplerden" işçilerin ayaklandığını belirtirken, "4 yıl 3 aydır gıkını çıkarmadan çalışan işçiler, açılışa 5 hafta kala 'Ayaklandılar'" derken, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç da, 'Açılmasına bir buçuk ay kala, yeni havaalanı inşaatında çalışan işçiler kazan kaldırmışlar. Neden? Servis otobüsleri geç kalıyormuş, işçiler yağmur altında bekleşiyorlarmış (İstanbul'a son üç ayda üç gün yağmur yağdı.) Yatakhanede tahta kurusu varmış. Bizim okulda da vardı. Ücretler elden ödeniyormuş, bazıları bir süredir para alamıyorlarmış, falan filan' ifadelerini kullanmıştı.