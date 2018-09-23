Vali kaçak binada mı oturuyor

Sinop merkez Karakum yolu üzerinde bulunan “Devlet Konukevi”nin imar ruhsatının olmadığı ve bu yüzden kaçak bina statüsü içerisinde olduğu iddia edildi...

Odatv- Sinop merkez Karakum yolu üzerinde bulunan “Devlet Konukevi”nin imar ruhsatının olmadığı ve bu yüzden kaçak bina statüsü içerisinde olduğu iddia edildi.

HalkSesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre Sinop’un en güzel yerinde ve denize sıfır şekilde yapılan bina, aslında Sinop’u ziyarete gelen devlet büyükleri için yapılmıştı. Yaklaşık 4 yıl önce 500 Bin TL para harcanarak restore ettirilen bina, Sinop’ta sık sık tartışma konusu ediliyor.

Bina ise Sinop’a gelecek olan konuklardan daha çok Sinop Valisinin kendisi tarafından kullanılıyor. Oysa şehir merkezinde bir adet Vali konağı bulunuyor. Konağı değil de Konukevi’ni tercih eden Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın gelen tepkiler üzerine yakında şehir merkezindeki vali konağına geçmesi bekleniyor.