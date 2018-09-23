Meteoroloji uyardı: Salı gününden itibaren

Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor...

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi, önümüzdeki Salı gününden itibaren oldukça serin olan yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Karadeniz Bölgesi olarak Salı gününden itibaren oldukça serin olan yağışlı sistemin etkisi altında kalacağız. Aşırı yüksek deniz suyu sıcaklığı anomalisine sahip Karadeniz ile kutuplardan gelen soğuk havanın etkileşimine hep birlikte şahit olacağız” ifadesi yer aldı.