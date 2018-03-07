7 Mart 2018 10:15

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde sağ şeritte meydana gelen yaralanmalı kaza, trafikte aksamalara neden oluyor.
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 Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

 

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