İsmail Devrim için toplanan gruba polis müdahalesi: 15 gözaltı

İZMİT'te, evinin banyosunda intihar eden İsmail D. (45) için bir araya gelerek, protestoda bulunan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyete götürüldü.

Körfez ilçesindeki evinin banyosunda, kendisini tavana bağladığı iple asıp, yaşamına son veren İsmail D. için İzmit'teki Fethiye Caddesi'nde bir araya gelen 15 kişi, basın açıklaması yapmak istedi. 'Parasız eğitim haktır' yazılı pankart açan grubu polis ekipleri, Kocaeli Valiliği'nden izin alınmadığı için uyardı. Ekipler, grubun dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polisler, 4'ü kadın 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

VALİLİK VE BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan dün Kocaeli Valiliği'nden İsmail D.'nin intiharı ve iddialar ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı basında yer almıştır. Söz konusu haberler; 'intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları' şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır" denilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında ise şunlar kaydedilmişti:

"Bazı internet haber sitelerinde 'Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, oğluna okulun istediği pantolonu alamayan baba İsmail D., kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmaması sebebiyle bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 20 Eylül tarihinde evinde kendini asmak suretiyle intihar eden İsmail D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; İsmail D.'nin 23 Ağustos tarihinde trafik kazası geçirdiği, yaralandığı için çalışamaması nedeniyle bunalıma girdiği anlaşılmıştır. Habere konu kişinin herhangi bir borcunun bulunmadığı, oturduğu evin kendisine ait olduğu, ailesiyle bir geçimsizliğinin olmadığı ve Dilovası ilçesinde bir şirkette çalıştığı tespit edilmiştir. Haberlerde belirtildiği gibi oğlunun okul pantolonunu alamaması söz konusu değildir. Bu yönde çıkan haberler asılsızdır. Soruşturma halen devam etmektedir."