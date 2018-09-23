MEB, öğrencileri burslu- burssuz diye ayırdı!

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, girdiği sınavla burs almaya hak kazanan, devlete bağlı okullarda okuyan öğrenciler, bu kartın üzerindeki ifadenin rencide edici olduğunu savunarak, tepkilerini dile getirdiler. Öğrencilere paraları bu karttan önce, okul müdürleri tarafından elden teslim ediliyordu.

CİMER'E DE ŞİKAYET ETTİLER

Bu kartı alan öğrenciler, “Bizleri yardıma muhtaç dilenciler gibi göstermişler” diyerek, kendilerinin sınavla bu hakkı elde ettiklerini vurguladılar. Bazı öğrenciler konuyla ilgili olarak CİMER'e de şikayette bulundular.

Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda her yıl yayınlanan kılavuz doğrultusunda yapılan başvuru ile Bursluluk ve Yatılılık Sınavı'na giren ve kazanan öğrenci Bursluluk hakkını veya parasız yatılılık hakkını kazanmış oluyor. Bursluluğu kazanan öğrencilere 3 aylık dönemlerde burs ödemeleri okul müdürlüğünce elden yapılırken, 2018 yılı başından itibaren ödemeler anlaşmalı banka kartı ile yapılmaya başlandı.