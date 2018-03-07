7 Mart 2018 09:50

TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan Afrin açıklaması
Afrin Harekatı'nda 47. güne girildi. TSK tarafından yapılan açıklamada harekatın başlangıcından bu yana 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Afrin'de şu ana kadar 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken 4’ü belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 154 bölge kontrol altına alındı. TSK ve ÖSO Afrin merkezine 5 kilometre daha yaklaştı.

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