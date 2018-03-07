TSK'dan Afrin açıklaması

Afrin Harekatı'nda 47. güne girildi. TSK tarafından yapılan açıklamada harekatın başlangıcından bu yana 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin'de şu ana kadar 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanırken 4’ü belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 154 bölge kontrol altına alındı. TSK ve ÖSO Afrin merkezine 5 kilometre daha yaklaştı.