AKP'li belediyeden göstermelik hizmet

Kirsehirhaberturk.com'da yer alan habere göre, Kırşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan ve büyük beğeni toplayan ”Bebek Emzirme” kabinini kullanmak isteyen vatandaşlar kapısının kilitli olduğunu fark etti.Kabinin üzerine asılan yazıyı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.Çünkü yazıda ”misafir olarak kullanım için zabıta amirliğine başvurun” yazıyordu.

Özellikle Ahilik Haftasını nedeniyle yoğun kalabalık olan Cacabey Meydanındaki bu uygulama için 200 metre uzaklıktaki Zabıta Amirliğine başvurulmasının gerekmesi büyük tepki çekti.

”GÖSTERMELİK HİZMET”

Kabini kullanmak isteyen ancak yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşayan bir anne duruma isyan etti ; ”Bebek emzirme herkesin bildiği gibi bir ihtiyaç ve acil olarak giderilmesi gereken bir ihtiyaç…Kırşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmet başlatması gerçekten takdire şayan ancak bebeğimi emzirmek için kabine gittiğimde kapının kilitli olduğunu ve bu yazıyı gördüm.Zabıta amirliği buraya 200 metre uzaklıkta ve Cacabey Meydanına kurulan stantlarda durumu iyice zorlaştırıyor.Tabi ki o kadar uzağa gidip bir de zabıtalardan izin alıp tekrar bir 200 metre gidip gelmeyi hele de bebeği ağlarken kimse göze alamaz ben de yakınlardaki bir bebek mağazasına giderek bebeğimi emzirdim.Hizmeti gösteriyorlar ama kullandırmıyorlar.Göstermelik bir hizmet olmuş.”

İŞTE O KABİN: