KHK ile işten atılan Güngördü, Ankara'ya yürüyecek

KHK ile işten atılan 19 yıllık kamu emekçisi Kenan Güngördü, Zeytinburnu Belediyesi önünde 172 gündür oturma eylemi yapıyor.

Güngördü, sesini duyurabilmek amacıyla pazartesi günü Ankara'ya yürüyeceğini açıkladı.

Zeytinburnu Belediyesi’nde çalışırken güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek ihraç edilen 19 yıllık kamu emekçisi Kenan Güngördü, işine geri dönmek için 172 gündür eylem yapıyor. Güngördü, Zeytinburnu Belediyesi önünde yaptığı basın açıklaması ile Pazartesi günü Ankara’ya yürüyüş başlatacağını duyurdu.

Güngördü, KHK’lerle binlerce işçinin güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını hatırlattı. 19 yıllık kamu çalışanıyken mesai bitimine beş dakika kala eline tutuşturulan isim listesiyle işine son verildiğini söyleyen Güngördü, adli sicil kaydı olmadığı halde işine iade edilmediğini ifade etti.

172 gündür oturma eylemi yapan Güngördü yaptığı açıklamada, “Elimizden almaya çalıştığınız işimiz ve ekmeğimiz için alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da eylemlerime devam edeceğimi bilmenizi istiyorum” dedi.

‘İŞİMİ VE EKMEĞİMİ GERİ İSTİYORUM’

24 Eylül’de Ankara’ya yürüyüş başlatacağını söyleyen Güngördü, “Bu eylemde haklı ve meşru olduğumuzu herkese anlatacağız. Biz suçlu değiliz. Elimde mahkeme kararı var. Bu kararı uygulamayanlar suç işliyor. Hakkımızı yiyenler bilmeli ki asla vazgeçmeyeceğim. Meydanlarda haykırmaya devam edeceğim. Haklıyım kazanacağım ve mutlaka işimi geri alacağım” diye konuştu.