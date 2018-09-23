Okul kampüslerine önce mescit sonra cami

Bursa Merkez Yıldırım ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası( BTSO) Eğitim Vadisi’ne, BTSO tarafından ‘BTSO Camisi’ ve ‘TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi’ inşa edildi.

Yapılan açılış törenine, Bursa Valisi İzzettin Küçük, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı Bursa milletvekilleri de katıldı. Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bizim hayal ettiğimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin mimarları bu okullarda yetişen evlatlarımız ve onların değerli öğretmenleri olacaktır. Eğitim sadece bugüne değil, geleceğe de yatırımdır” dedi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, okul ve cami açılışlarını gerçekleştirdi.

Dinselleşme çabası

BirGün’e konuşan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derya Aksakal Aynı kampüs içinde cami ve lisenin yer alması, eğitimde yaşanan dinselleşme çabalarının bir sonucu olarak yorumladı.

Aksakal, eğitimde yaşanan bu ve benzeri uygulamaların en başta bilimsel ve laik eğitime karşı bir hamle olduğunu, okul ve camilerin aynı kampüs içinde inşa edilmesinin yanlış olduğunun altını çizdi. Aksakal sözlerini şöyle sürdürdü:” Aynı kampüste cami ve okul olması eğitimin bilimsel ve laik unsurlarına aykırıdır. Yapılan uygulama, iktidarın eğitime yönelik yıllardır süregelen gerici uygulamalarından biridir. Okula açılan cami, kime hizmet edecek? Elbette öğrencilere yönelik, onların camiye gitmelerini hedeflemek için yapılmıştır. Elbette isteyen herkes inancını özgürce ifa edebilir ancak bunun yeri okul kampüsü değildir. Okulda yapılan bu uygulamalar ideolojik bir yönelime hizmet eder. Bugün her okula mescit yapılma kararı çıktı, bu bile yetmiyor kocaman camiler açılıyor.”

Nitelikli insana ulaşmak zor

Eğitimde yaşanan bu uygulamaların ideolojik olduğunu anlatan Aksakal, “ İlköğretimden üniversiteye kadar bilimsel ve laik unsurlar olmadıkça gelişme şansımız yok. Bugün okulların onca ihtiyacı varken cami yapılması büyük yanlıştır. Çoğu okul ve kampüste kütüphane yok ya da oldukça eksik. Spor tesisi, yemekhane, sosyal tesisler maalesef yok. Yöneticiler, bulundukları mevkileri rant kapısı olarak görüyorlar. Böyle bir eğitim sisteminde bilimsel bilgilerle yetişmiş nitelikli insan kitlesine ulamamız çok zor” dedi.