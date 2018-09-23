Bakanlıkta 'liyakat' yok 'sadakat' var

Lisans ve yüksek lisansını müzik eğitimi bölümünde yapan Erciyes Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Liyakatsız atamalar, iş barışını bozuyor ve adalet duygusunu zedeliyor. Ayrıca halk sağlığı açısından da önemli bir sorun oluşturuyor” eleştirisinde bulundu.

Cumhuriyet'ten İklim öngel'in haberine göre Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi mezunu olan Erdem, yüksek lisansını da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi bölümünde yaptı.

Müdür de sağlıkçı değil

Sağlık Bakanlığı bakan yardımcıları Prof. Dr. Muhammed Güven ve Prof. Dr. Emine Alp Meşe’den sonra Erciyes Üniversitesi’nden Sağlık Bakanlığı’na yapılan üçüncü üst düzey atama Erdem’in görevlendirmesiyle gerçekleşmiş oldu. Erdem’in yardımcığını yaptığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman İslamoğlu’nun da Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekilliği ve KOSGEB Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, sağlık alanından gelmeyen bir bürokrat olması dikkat çekiyor.

İnşaat Mühendisi olan Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanan Halil Eldemir, AKP’den 25 ve 26. dönem milletvikili olarak görev yaparken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atanan Ahmet Koca da İlahiyat Fakültesi mezunu, AKP’den 22 ve 23. dönem milletvekiliydi.

"Özgeçmişi yok"

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Sağlık Bakanlığı ve bağlı genel müdürlüklerin kurumsal sayfalarında genel müdürlerin özgeçmişleri yer alırken, bakanlık içinden gelmeyen ya da sağlık meslek mensubu olmayan üst düzey kadroların özgeçmişlerinin kurumsal sayfalarda bulunmadığını kaydetti. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü İbrahim Barbaros Akçakaya’dan örnek veren Bacaksız, “Akçakaya’nın özgeçmişi bulunmazken kendisinin daha önce TİKA Doğu ve Güney Asya Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanlığı yaptığı bilgisine rastlıyoruz. Akçakaya’nın yüksek lisans eğitimi ise Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı’nda” dedi.

Bacaksız, “İktidar, idare ilişkileri ve yandaş sendika üyeliği görevlendirmelerde başlıca kriter oluyor. Liyakatsız atamalar, iş barışını bozuyor ve adalet duygusunu zedeliyor. Liyakatsız atamalar halk sağlığı açısından da önemli bir sorun” eleştirisinde bulundu.

Sağlık çalışanı şikâyetçi

Sağlık Bakanlığı’nın 2017’de yaptırdığı Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması’na göre; sağlık çalışanları kendilerini güvende hissetmiyor ve atamaların siyasi tercihlere göre yapıldığına inanıyor. Katılımcılarda, Kamu Hastaneler Birliği’ne yönetici atamalarının liyakat ve yeterlilik esası yerine politik ve siyasi tercihlere göre yapıldığına inananların oranı yüzde 52.7. Liyakatsız yönetici atamaları, sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları ile ilgili sorunlarının ardından üçüncü sırada geliyor.